Paderborner Rat beschließt höhere Gebühren für den Einsatz von Rettungswagen

Ein eigener Rettungsdienst ist Segen und Fluch zugleich. Das spürt gerade besonders stark die Stadt Paderborn als größte kreisangehörige Kommune. Durch eine eigene Rettungswache erhöht sich zwar einerseits ihr eigener Handlungsspielraum, aber anders als kleine Kommunen, für die der Kreis den Rettungsdienst übernimmt, muss Paderborn andererseits auch die Pensionen der verbeamteten Mitarbeiter erwirtschaften. Und das fällt in der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase äußerst schwer.

„Wir sind nach dem Rettungsgesetz NRW verpflichtet, eine Rettungswache vorzuhalten, aber wir haben im Rettungsdienst das Pro­blem der Pensionsrückstellungen“, beklagt Kämmerer Bernhard Hartmann und betont: „Wir müssen zusehen, dass uns durch den Unterhalt kein Nachteil entsteht.“ Das für die Pensionen angesammelte Kapital reiche nicht mehr aus, weil „es nichts mehr an Zinsen gibt“, sagte der scheidende Kämmerer am Dienstagabend in der Ratssitzung im Schützenhof. Der Zinssatz sei mit den Jahren von 5 auf 1,87 Prozent gesunken, und für das Jahr 2022 habe man einen Zinssatz von nur noch 1,6 Prozent unterstellt.