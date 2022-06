Paderborner Reismann-Gymnasium entlässt 99 Abiturientinnen und Abiturienten

In einer Feierstunde im voll besetzten Dom haben 99 Abiturientinnen und Abiturienten des Paderborner Reismann-Gymnasiums ihre Abiturzeugnisse erhalten. An der Abschlussfeier konnten jetzt auch wieder Angehörige der Absolventen teilnehmen.

In den vergangenen zwei Jahren fand die feierliche Zeugnisvergabe pandemiebedingt ohne Familienangehörige statt. Daher war die Freude groß, dass in diesem Jahr Eltern, Großeltern, Verwandte sowie Lehrerinnen und Lehrer im Dom miterleben konnten, wie Schulleiter Siegfried Rojahn den glücklichen (nun ehemaligen) Schülerinnen und Schülern ihre Abiturzeugnisse überreichte.

Schulleiter hält eine "Spontanpauke"

In seiner Rede zeigte sich der Schulleiter innovativ und improvisierte einen „Spontanpauke“: Er forderte die Schülerinnen und Schüler auf, ihm sechs Begriffe vorzugeben („Was verbinden Sie mit dem Reismann?“). Mit Hilfe dieser Vorgaben zeichnete Rojahn dann die schulische Entwicklung der Abiturientinnen und Abiturienten von der Einschulung am Reismann bis zur Abschlussfeier. Ein Fazit seiner Überlegungen war, dass er mit der Entlassfeier – wie schon in den Jahren zuvor – die Hoffnung verbinde, dass die Anwesenden in die Welt hinaus ziehen und sie zu einem besseren Ort machen – anspruchsvolle Herausforderungen gäbe es genug.

Ausdrücklicher Dank gelte dem Domkapitel, das die Durchführung der Zeremonie im Dom ermöglicht hat. Den Gottesdienst, der vor der Zeugnisverleihung stattfand, leitete Monsignore Kurte – ein ehemaliger Schüler des Reismann-Gymnasiums. "Auch hierfür danken wir sehr herzlich", heißt es von der Schule.

Das Reismann-Gymnasium gratuliert folgenden Schülerinnen und Schülern zum bestandenen Abitur:

Tom Aldejohann, Lea Altmiks, Selma Austenfeld, Leon Azizovic, Julia Baiz, Tanja Baiz, Marius Bakir, Lara Barkhausen, Amna Beširević, Mateo Biondić, Edmond Brahimi, Noah Braun, Frederik Maarin Brindöpke, Anika Broukina, Robin Joshua Buchwald, Chiara Deckstein, Annabell Dietrich, Phoebe Drewer, Joelle Elias, Maxim Enbrecht, Anna Mathilda Engelke, Julie Ernesti, Elsbeth Fast, Anna Fette, Malte Filusch, Charlotte Freitag, Christopher Frey, Anna Lidia Gärtner, Tim Gesler, Wadim Gorr, Jana Günther, Peter Hemschemeier, Laurent Hils, Johanna Hoischen, Henry Huynh, Johanna Jestel, Zoë Marie Kahl, Laureen Joy Keller, Arplin Keriakos, Antonia Selma Klocke, Sarah Marie Knitter, Antonia Maria Koch, Esme Kossinna, Nina Kotthoff, Fabian Krag, Letizia-Sofia Kräussl, Niklas Tim Kruse, Lucy Kruse, Julia Evelyn Kuck

Alex Jan Mainusch, Jonas Mathews, Chiara Meder, Maximilian Meyer, Lina Möhring, Sebastian Morgenstern, Julius Maria Moritzer, Emmelie Marie Mutz, Leonard Nau, Julia Pade, Jonas Philipp, Pola Gabriela Piaskowska, Angelika Puzer, Jan Rach, Salmin Rebronja, Emma Rehermann, Vincent Paul Ridder, Anna-Maria Roggel, Louis-Pascal Römmich, Mehmet Emin Sakalli, Romie Sandforth, Nico Schäfers, Tim Philipp Schlegel, Annicke Schmidtpott, Lina Schnittker, Jennifer Scholz, Emilie Schröder, Simon Moritz Schulte, Finn-Luca Schwarz, Marina Schwenke, Katrin Skucaev, Finn Lukas Sorgatz, Lea Stornebel, Norman Alexander Südbeck, Arinc Sungur, Lucas Theiner, Emily Thiessen, Noah Simon Thüning-Hartung, Marlon Todt, Niklas Vogt, Ella-Floriane Vogt, Hanna von der Borch, Timo Wagner, Malte Alexander Wernicke, Alexander Wierzchula, Timo Wunderlich, Erwin Ze Xiang Xu, Aurelia Yadel, Madleen Zahn, Neele Marie Zorn.