Paderborner Röntgenpraxis ausgezeichnet

Als erste Praxis in Ostwestfalen ist die radiologische Praxis „roentgen paderborn“ von der Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) zum DRG-Zentrum für muskuloskelettale Radiologie ernannt und ausgezeichnet worden.

„Die muskuloskelettale Radiologie ist einer der wichtigsten Kompetenzbereiche der Radiologie. Sie umfasst die Bildgebung und Diagnostik der Erkrankungen des Skelettsystems, also der Knochen, Bänder und Gelenke sowie der Muskulatur“, erklärt Dr. Björn M. Blecher, Verantwortlicher des neuen Zentrums. „Dafür setzen wir den Ultraschall, die konventionelle Röntgenuntersuchungen, die Computertomographie (CT) und die Magnetresonanztomographie (MRT) ein. Auch die punktgenaue, minimalinvasive Schmerztherapie an der Wirbelsäule bildet einen wichtigen Teil unseres Spektrums“, berichtet der Facharzt für Radiologie und Sportmedizin.

Das Zertifikat wird von der Deutschen Röntgengesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft Muskuloskelettale Radiologie nur an Einrichtungen mit besonderer Expertise auf dem Gebiet der muskuloskelettalen Bildgebung verliehen. Neben der Einhaltung hoher Qualitätsstandards werden unter anderem Mindestuntersuchungszahlen von durchgeführten und befundeten Untersuchungen vorausgesetzt. Zugleich müssen die Zentren über besonders qualifiziertes und erfahrenes ärztliches Personal verfügen. Durch regelmäßige Rezertifizierungen durch die DRG wird die Einhaltung der Kriterien überprüft. In Deutschland gibt es aktuell weniger als 100 dieser Schwerpunktzentren, die meist an Universitätskliniken angeschlossen sind.

Betreuung von Leistungssportlern

Die Radiologen unterstützen neben niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen auch verschiedene Kliniken bei der Diagnosefindung und Durchführung der individuell optimalen Therapie, indem sie speziell auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen klinischen Fachdisziplinen eingehen. „Wir sind sehr stolz, diese Auszeichnung als erste Radiologen in Ostwestfalen erhalten zu haben. Das stellt für uns ein echtes Alleinstellungsmerkmal dar. Wir verstehen das Zertifikat als besondere Anerkennung der Leistungen unseres gesamten Teams und als Belohnung unserer täglichen Arbeit“, sagt Dr. Blecher.

„Als führende radiologische Praxis im Bereich muskuloskelettale Radiologie können wir neben der regulären Patientenversorgung auch Leistungs- und Profisportlern unsere umfassende radiologische Betreuung bei Sportverletzungen anbieten“, erläutert der Mediziner. Aktuell übernimmt die Praxis die sportradiologische Betreuung des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrums des SC Paderborn 07 und der Uni Baskets Paderborn