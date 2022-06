Paderborner sammelt bei Spendentour quer durch Europa 60.000 Euro

Im Gedenken an seine verstorbene Frau ist der Paderborner Benedikt Goesmann per Rad von Paderborn bis Lissabon (Foto) gefahren, um Spenden im Kampf gegen die Krankheit Leukämie zu sammeln. Treuer Begleiter war sein Hund Bruno, der die Reise im Körbchen am Lenker oder nebenher laufend mit Bravour meisterte.

Damit will der 33-Jährige einen Herzenswunsch seiner verstorbenen Frau Alicia erfüllen, die 2019 an Blutkrebs, an Akuter Lymphatischer Leukämie (ALL), erkrankte. Im Gedenken brach er Anfang April zu der Reise „Ride for All“ auf. „Denn Leukämie kennt keine Ländergrenzen – die Mittel, diese zu heilen, leider schon.“ Aktuell seien bereits über 47.600 Euro an Spendengeldern für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS eingegangen, freut sich Goesmann. Mit weiteren zugesagten Geldern und Kilometerspenden rechnet er sogar mit insgesamt mehr als 60.000 Euro. Damit sollen Projekte der DKMS in Chile unterstützt werden, vor allem der Ausbau der Spender-Datenbank und die Behandlung von Patienten.

„Damit kann zahlreichen Menschen eine zweite Lebenschance gegeben werden. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl!“, betont der Paderborner, der zuvor in Altenbeken lebte. „Beispielsweise können durch die Spenden die Kosten für etwa 2400 neue potenzielle Stammzellenspender gestemmt werden – woraus im Schnitt mindestens 24 Echtspenden und zweite Lebenschancen möglich werden.“

Die Fahrt sei ohne größere Zwischenfälle und im gesetzten Zeitrahmen geglückt: Einem Reifen ging die Luft aus – zum Glück 500 Meter von einem Fahrradshop entfernt, zwei Mal gab es einen Defekt an der Schaltung, den er selbst beheben konnte. „Einmal bin ich über eine Wurzel gefahren und eine kleine Böschung zwei Meter nach unten gefallen.“ Zum Glück war sein einziger Begleiter während der Tour, sein Hund Bruno, nicht im Körbchen, sondern ist nebenher gelaufen. Den dreijährigen Malteser hatte er mit seiner Frau Alicia als Welpen zu sich geholt und überstand die Reise – mal laufend, mal im Korb – mit Bravour. Durch ihn sei er auch ins Gespräch mit vielen Menschen auf dem Weg gekommen.

Mehrfach übernachtete er auch in privaten Gästeräumen als Couch-Surfer. „Eine Metzgerei aus Goldscheuer in der Nähe von Strasbourg hatte mich über Instagram kontaktiert, bot mir eine Übernachtungsmöglichkeit an und ich wurde auch zum Oster-Grillen mit der ganzen Familie eingeladen. Die Familie hatte im Bekanntenkreis ebenfalls einen Fall von Leukämie und sie berichteten mir später, wie viele sich nun auch im Freundeskreis registriert haben – auch durch unsere Begegnung.“

Eine Familie in der Schweiz habe einen Kontakt zum lokalen TV-Sender hergestellt. So wurde einen Tag später ein Beitrag über den Paderborner Spendensammler für den TV-Sender in der Südostschweiz gedreht und ausgestrahlt.

„Am Ende des westlichsten Punktes Europas auf das Meer zu blicken und daran zu denken, dass am anderen Ende des Ozeans ein Mensch vielleicht die Gelegenheit bekommt, weiter zu leben, nur dadurch, dass ich ein paar Tage in die Pedale getreten habe, das erfüllt mich mit purer Freude und Glück!“ Für den Paderborner steht nach eigenen Angaben ein neuer beruflicher Schritt im Ausland in Mexiko an. Durch die Sprache und Alicia fühle er sich dem lateinamerikanischen Kontinent sehr verbunden.

Zeitnah wolle er dann auch die DKMS in Chile besuchen, um zu sehen, was dort auch die Spendengelder bewirkt haben. „Und ganz sicher werde ich mich weiter einsetzen im Kampf gegen Blutkrebs/Leukämie – vielleicht geht es auch noch einmal auf eine längere Radreise. Mal sehen!“