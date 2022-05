Paderborner Schausteller kritisieren Lunapark-Schließung

Paderborn

Mitgefühl für all jene, die vom Tornado betroffen sind, empfinden die Vertreter des Schaustellervereins Paderborn. Das bekräftigte dessen Vorsitzender Hans-Otto Bröckling (58) am Sonntag im Gespräch mit dem WV. Dennoch kritisierte er, dass die Schausteller und Händler des Lunaparks auf dem Mas­pernplatz nach dem Unwetter-Ereignis nicht wieder am Samstag öffnen durften. „Das war ein Schlag ins Kontor“, sagte Bröckling. Da die Kirmes ohnehin am Sonntag vorbei gewesen wäre, konnten die Schausteller somit bereits ab Sonntagvormittag abbauen.

Von Rajkumar Mukherjee