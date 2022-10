Paderborner Schausteller plagen Personalsorgen

Paderborn

Personalprobleme machen den Schaustellern größte Sorgen. Im nahen Soest, wo in drei Wochen die traditionsreiche Allerheiligenkirmes beginnt, sind diese Probleme längst angekommen. Am Dienstag wurde bekannt, dass dort einige Schausteller wegen mangelndem Personal ihre Teilnahme abgesagt hätten und nun andere einspringen müssten. Wie sieht es in Paderborn aus? Diese Zeitung hat nachgefragt.

Von Ingo Schmitz