Paderborner Schlagzeilenkommentator

Christian Ehring sorgt für einen weiteren Höhepunkt im Kabarettfestival in der Paderhalle

Paderborn

Mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT war Christian Ehring ganz zufrieden. „Der Programmcheck zur Landtagswahl ist ein guter Service“, lobte er am Donnerstagabend beim Durchblättern der Zeitung. Über die Karikatur zu Gerhard Schröder, der wohl als „peinlichster Ex-Kanzler in die Geschichte der Bundesrepublik“ (Ehring) eingehen werde, musste der Kabarettist schmunzeln, und die Versuche der Bundesregierung, Energie aus Katar zu beziehen, kommentierte er so: „Katar, das ist der Vatikan mit Öl.“

Von Dietmar Kemper