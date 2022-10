Paderborner Schulen: Hier wird auch in den Ferien gearbeitet

Paderborn

Was kann man mit 1,6 Millionen Euro alles machen? Zum Beispiel ein Traumhaus kaufen, ein Unternehmen gründen oder eine ausgiebige Auszeit nehmen. Oder man entscheidet sich für eine nachhaltige Lösung und saniert den Schulhof des Gymnasiums Schloß Neuhaus. Die Arbeiten laufen jetzt in den Herbstferien auf Hochtouren. Genauso geben sich aber auch an anderen Paderborner Schulen derzeit die Handwerker die Klinke in die Hand.

Von Ingo Schmitz