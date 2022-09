Paderborner Schülerinnen lernen die IT-Welt kennen

Paderborn

Für Schülerinnen, die sich für IT interessieren, ist Girls4IT Shortcut die perfekte Möglichkeit, um an zwei Tagen in den Herbstferien erste Einblicke in spannende IT-Themen und Ausbildungs-, sowie Studienmöglichkeit im IT-Bereich zu erhalten. Am 5. und 6. Oktober haben junge Mädchen ab der neunten Klasse die Möglichkeit, ein abwechslungsreiches Programm, organisiert von dem Verein „Paderborn ist Informatik“, zu erleben.