Paderborner Schützen feiern ihre „Grande Dame“

Am 11. September 1927 als Nachfahrin herausragender Persönlichkeiten des Paderborner-Bürger-Schützenvereins von 1831 geboren, floss in Helga Tenge quasi von Geburt an Schützenblut. Ihr Ur-Ur-Großvater Andreas Ferrari war Gründer und erster Oberst des PBSV (1831-1840), ihr Großvater Wilhelm Kaufmann ebenfalls Oberst (1910-1936). Ihr Vater Wilhelm Kaufmann jun. war in den Nachkriegsjahren Zeremonienmeister der Western-Kompanie.

Doch dann sollte sie selbst aktiv „Hofluft“ schnuppern. Sie wurde Hofdame und lernte den unvergessenen Westernschützen Franz-Gregor Tenge kennen und lieben. An seiner Seite setzte sich ihre Schützengeschichte fort. So wurde sie 1957 Schützenkönigin an der Seite von König Adolf Balluff aus der Kämper-Kompanie. 1958 fand zum Auftakt des Schützenfestes auf Anregung von Franz-Gregor Tenge erstmalig vor dem Historischen Rathaus der Große Zapfenstreich mit anschließendem Ball statt.

So kann Helga Tenge in diesem Jahr nicht nur auf 95 Lebensjahre zurückblicken, sondern auch ihr 65. Thronjubiläum feiern. Sie ist stets rege interessiert, was im PBSV und insbesondere in ihrer Western-Kompanie passiert und begeistert dabei bis heute mit ihrem Wissen rund um den PBSV.