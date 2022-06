Paderborner Schützen suchen Nachfolger für König Dirk Scholl

Fast auf den Tag genau drei Jahre war Scholl zusammen mit seiner Königin Jana Mirk im Amt. Jetzt sind die Tage der Regenten und des jungen Hofes gezählt. Auch wenn sich das Fest vom 8. bis 11. Juli am traditionellen Ablauf orientiert, so gibt es in diesem Jahr doch einige Neuerung: Verzichten müssen die Schützen und Gäste diesmal auf das Abschlussfeuerwerk am Montagabend. Stattdessen möchte der Verein seiner sozialen Verantwortung gerecht werden und der Paderborner Tafel 10.000 Euro spenden, sagte Oberst Thomas Spieker.

