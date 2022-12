Die Paderborner Schützen trauern um Hans-Josef Biermann. Der Ehren-Platzmajor der Heide-Kompanie verstarb am Samstag (17. Dezember 2022) im Alter von 80 Jahren.

Hans-Josef „Hennes“ Biermann trat 1964 in den Paderborner-Bürger-Schützenverein von 1831 ein. Er gehörte 1968 zu den Gründungsmitgliedern der neuen Heide-Kompanie. „Er nahm sofort einen Führungsposten als Leutnant an der Seite vom legendären Heide-Hauptmann Hans Schniedermann ein“, heißt es im Nachruf der Schützen. Der weit über seine Kompanie hinaus sehr beliebte Schützenbruder war beruflich über viele Jahre selbstständig im Reifengewerbe tätig.

Hans-Josef Biermann bekleidete laut PBSV einige verschiedene Leutnantsposten, bevor er 1992 Platzmajor der Heide-Kompanie wurde. 2003 schied er aus dem aktiven Dienst aus und wurde zum Ehren-Platzmajor des PBSVs ernannt.

Im Bereich der Prämien war Biermann einer der wenigen Schützen, der alle vier Auszeichnungen auf sich vereinen konnte. 1974/75 war er PBSV-Schützenkönig, an seiner Seite regierte Königin Hannelore Winter. Zudem nahm Biermann am Bezirks- sowie am Diözesanschießen teil und errang auch dort die Prämie des Königs. Des Weiteren konnte er alle Prinzenwürden erringen. 1976/77 wurde Biermann Zepterprinz, es folgten 1977/78 der Apfel und 1997/98 die Krone.

Zahlreiche Auszeichnungen erhalten

Für sein außerordentliches Engagement für den Paderborner-Bürger-Schützenverein erhielt Biermann zahlreiche Auszeichnungen. Er wurde unter anderem mit dem St.-Sebastianus-Ehrenkreuz am Bande geehrt. Zudem war er Ehrenunteroffizier aller fünf Kompanien. Von seiner Heide-Kompanie wurde er mit dem Ehrenstern ausgezeichnet, außerdem wurde Biermann zum Ehrenmitglied der Kompanie ernannt.

„Wer unseren Hennes Biermann kannte, weiß, was wir verloren haben“, so Peter Disselnmeyer, Hauptmann der Heide-Kompanie.

Die Trauerfeier für Hans-Josef Biermann ist am Freitag, 23. Dezember, um 10 Uhr in der Bonifatiuskirche in der Stadtheide. Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt.