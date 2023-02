Paderborner SPD für mehr Grundstücke in Erbpacht

Der Appell des heimischen Baustoffhändlers Ulrich Happe an die Bürgermeister in der Region, Grundstücke auf Erbpacht-Basis anzubieten, findet bei der SPD-Fraktion im Stadtrat Paderborn Anklang. „Grund und Boden sind nicht vermehrbar, daher sollten sie stets im Sinne des Allgemeinwohls genutzt werden“, teilt die Fraktion mit.

Damit beziehe sich die Fraktion auch auf den SPD-Bundespolitiker Hans-Jochen Vogel (1926 bis 2020), „einen großen Städtebauexperten der SPD“. Wie berichtet, verweist Happe darauf, dass es früher Erbpacht gegeben habe, von der Kirche und Kommunen. Die SPD-Fraktion befürworte, kommunale Grundstücke nur noch in Erbpacht zu vergeben.

„Sie sind unser wichtigstes Kapital für die weitere Entwicklung unserer Stadt“, teilt SPD-Fraktionsvorsitzender Franz-Josef Henze mit. Die Vergabe von Grundstücken sei ein wichtiges Instrument in der Städtebauplanung. „Wem gehört der Grund und Boden? Als Verwalterin des städtischen Gemeineigentums sollte die Stadt Einfluss nehmen auf das, was auf ihren Grundstücken entsteht und wer zukünftig einmal darüber verfügt. Einmal verkauft – für immer weg, nachhaltig ist das nicht. Auch mit Hilfe der Wohnungsgesellschaft Paderborn könnten wir dafür sorgen, dass der Wohnungsbau in Paderborn sozialen Aspekten Rechnung trägt“, so Henze.

Was in Ulm, Münster und einigen anderen Städten inzwischen gängige Praxis seit vielen Jahren sei, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden, könne in Paderborn „nicht der falsche Weg“ sein. Der Appell Happes, mit Erbbaurecht Bauherren zu helfen, decke sich zugleich mit der SPD-Forderung nach einer Gemeinwohlorientierung der Wohnungsbaupolitik. „Junge Menschen, insbesondere Familien, sollen die Möglichkeit haben, ihre eigenen vier Wände zu schaffen. In diesen Zeiten, wo Bauen so teuer ist, bietet das Erbbaurecht eine gute Chance, ihnen auch weiterhin diesen Traum zu ermöglichen“, so die SPD abschließend.