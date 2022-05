Paderborner spendet 1000 Euro an die Tafel

Direkt vor Ort helfen: Das ist dem Paderborner Hagen Lutter ein Anlegen. Und deshalb geht der Erlös einer Spendenaktion in seinem Geschäft an die Paderborner Tafel.

Hagen Lutter hat jetzt 1000 Euro an die Tafel Paderborn übergeben können. Die Erlöse eines kleinen Antiquariats, das er in seiner Lottoannahmestelle an der Neuhäuser Straße betreibt, sowie Kundenspenden aus der Sammelbox haben diesen Betrag ermöglicht.

Gerade in diesen schweren Zeiten, in denen die Blicke auf die Ukraine gerichtet sind, sei es laut Lutter um so wichtiger, die heimischen Hilfsorganisationen nicht zu vergessen.

Die Tafel unter der Leitung von Geschäftsführer Wolfgang Hildesheim freut sich sehr über die Hilfe.