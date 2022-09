Paderborner Sporthallen mit kalten Duschen bis Mitte Oktober

Die Duschen in Paderborns Sporthallen bleiben weiterhin kalt. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Aufgrund der kritischen Versorgungslage bei Erdgas werde die Abschaltung des warmen Wassers für die Duschen in den städtischen Sporthallen und Sportgebäuden bis voraussichtlich Mitte Oktober weiter fortgeführt.

Im Juni war die Abschaltung entschieden und umgesetzt worden. Am 11. August hieß es dann bereits, dass die Duschen auch nach den Sommerferien in den Sporthallen vorerst kalt bleiben sollen – bis zum Beginn der Heizsaison. Der Sportbetrieb in den Hallen und auf den Sportplätzen bleibe weiter möglich, so die Stadt am Freitag.

Das Gebäudemanagement der Stadt Paderborn (GMP) hatte, wie berichtet, in Abstimmung mit dem Paderborner Sportservice bereits im Sommer entschieden, in allen Sporthallen und Sportheimen, wo dies ohne Probleme bei der Trinkwasserhygiene möglich ist, die Warmwasserbereitung abzuschalten. Die Heizungsanlagen konnten demnach vollständig heruntergefahren und Bereitschaftsverluste der Anlagen während der Sommermonate ganz vermieden werden.

Abhängig von der Witterung werde die Beheizung der Gebäude voraussichtlich erst im Oktober wieder flächendeckend beginnen.

Um auch während der Heizperiode den Erdgasverbrauch deutlich zu senken, erarbeitet die Stadt derzeit ein „umfangreiches Maßnahmenpaket“. Nach Angaben der Bundesnetzagentur müsse flächendeckend eine Absenkung des Erdgasverbrauchs um 20 Prozent erreicht werden, um eine Gasmangellage im Winter zu verhindern.