Paderborner Stadtmuseum zeigt die Qualen der jüdischen Bevölkerung

Die unmenschlichen und grausamen Lebensbedingungen des Warschauer Ghettos werden in den Fotos des Soldaten Heinrich Jöst deutlich.

Ein Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor, alle Einwohner Paderborns würden im inneren Ring der Stadt leben. Rund 155.500 Menschen auf 0,7 Quadratkilometer. Das wäre nicht nur eng, ein Leben auf so engem Raum wäre unerträglich. So veranschaulichte bei der Eröffnung der Ausstellung am Mittwochabend Paderborns stellvertretende Bürgermeister Sabine Kramm die unwürdigen Lebensbedingungen der Menschen im Warschauer Ghetto. „Ich kann nicht sagen, dass ich mich über den Anlass dieser Ausstellung freue, aber es ist immens wichtig, dass diese Bilder veröffentlicht werden“, sagte Kramm.