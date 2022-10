Paderborner Stadtrat beschließt neue Baumschutzsatzung mit Änderungen

Die neue Baumschutzsatzung für das Gebiet der Stadt Paderborn soll grundsätzlich bestimmte Bäume ab einem festgelegten Stammumfang vor dem Fällen schützen. Auch wer solche Bäume zerstört oder schädigt, muss bei Bekanntwerden mit Sanktionen rechnen. Allerdings stimmte der Stadtrat in der jüngsten Sitzung einem veränderten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu: So wird die Satzung erst „mit dem Tage nach der Bekanntmachung in

Kraft“ treten. Zu dieser „Präzisierung“, so die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke in der Ratssitzung, sei es auf Anraten des Rechtsamtes gekommen. Damit will die Stadt laut der Beschlussvorlage das „Risiko einer unzulässigen Rückwirkung“ vermeiden: „Für den Fall, dass die Satzung nicht rechtzeitig veröffentlicht werden kann.“ Wie berichtet, sollte die Satzung ab dem 1. Oktober gelten.

