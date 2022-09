Paderborner Stadtsportverband fordert warme Hallen

Paderborn

Der Paderborner Stadtsportverband fordert, dass nach den Herbstferien die Sporthallen beheizt werden müssen. „Die Energiepreise explodieren, unbeheizte Sporthallen und kalte Duschen in den Umkleidekabinen stehen in Paderborn derzeit an der Tagesordnung. Der Sport scheint wieder das Nachsehen zu haben“, heißt es in einer Mitteilung des SSV.