Paderborner Stadtverwaltung vom 23. bis 30. Dezember geschlossen

Ein Müllwagen des ASP im Einsatz. Foto: Jörn Hannemann

Wie der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) mitteilt, wird die Abfallentsorgung in der Stadt Paderborn aufgrund des zweiten Weihnachtsfeiertages wie folgt verschoben: Die Abfallentsorgung von Montag, 26. Dezember, wird auf Samstag, 24. Dezember, vorgezogen. An diesem Tag werden die Restabfalltonnen mit grauem und rotem Deckel geleert sowie die Wertstofftonnen im Bezirk 1 (südliches Riemeke, Südstadt teilweise). Der ASP bittet, die Abfallbehälter pünktlich ab 7 Uhr zur Abfuhr bereitzustellen.



Der ASP-Recyclinghof An der Talle ist zwischen den Feiertagen durchgehend zu den regulären Zeiten geöffnet. An Heiligabend und Silvester öffnet der Recyclinghof Talle von 8 bis 13 Uhr seine Pforten. Der Recyclinghof Driburger Straße bleibt zwischen den Feiertagen vom 27. bis 31. Dezember geschlossen. An Heiligabend ist der Recyclinghof Driburger Straße ebenfalls von 8 bis 13 Uhr geöffnet.



Alle Entsorgungstermine und die aktuellen Öffnungszeiten sind auch im Internet unter www.asp-paderborn.de sowie über die App mymuell.de abrufbar.