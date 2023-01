Paderborner starten mit Schwung ins neue Jahr

An der Mutter aller Neujahrskonzerte, dem traditionellen Konzert der Wiener Philharmoniker, geht offenbar kein Weg vorbei. Dementsprechend stilbewusst umrahmten Gastdirigent Markus Huber (1968 in München geboren) und die NWD ihr fulminantes Konzert zu Beginn mit dem Walzer „Rosen aus dem Süden“ (J. Strauss Sohn) und zum Schluss mit dem legendären „Radetzky-Marsch“ (J. Strauss Vater). Danach übernahm Markus Huber, derzeit Chefdirigent der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, in seiner bekannt humorvollen und sympathisch ironischen Art auch die Moderation des Konzertes: „Hier in Paderborn und mit dem Orchester habe ich allmählich ein Heimspiel.“

