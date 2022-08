Paderborner Stilburg wird zum Künstlertreff

Künstler der Gruppe „Urban Sketchers Paderborn“ sind zu Gast in der Stilburg der Firma Kloke Malermeister gewesen. Die nach Angaben des Unternehmens besondere Fassade haben die Künstler eingefangen und in Zeichnungen und Bilder übertragen.

Vor kurzem war die Stilburg von Kloke Malermeister mit ihren unterschiedlichen Showräumen und ihrer Fassade fertiggestellt worden, teilt das Unternehmen mit. Jeder Innenraum habe sein eigenes Thema. So ragten einige Zimmer über die typische Vier-Wand-Struktur hinaus und seien rund, eckig, schräg sowie außen farbig verputzt und verklinkert. Als Ganzes betrachtet, bilde sich eine außergewöhnliche Fassade. Für Künstler und Zeichner, wie jene der Gruppe „Urban Sketchers Paderborn“, biete sich die Vielfalt an rauen, steinigen und feinen Elementen zum Nachzeichnen für eine Betrachtung an. Zwei Stunden seien die Sketchers, der englische Begriff für Zeichner, zu Gast gewesen.

Marion Wolf, die die Gruppe „Urban Sketchers Paderborn“ zusammen mit Svenja Müller im September 2020 ins Leben gerufen hatte, kennt Beate Kloke seit vergangenem Jahr. Sie waren sich bei der Veranstaltung „Kunst trifft Garten 2021“ begegnet, die in der Stilburg und dort im Garten stattgefunden hatte. So war bei Marion Wolf die Idee entstanden, eine Gruppe von Künstlern diese Umgebung zeichnen zu lassen. Die Idee und Anregung hatte Beate Kloke dann aufgegriffen.

Bunte Vielfalt der Stilburg

Insgesamt zehn Künstler nahmen an dem Treffen vor der Stilburg teil. Jeder zeichnete für sich und an einer zuvor ausgesuchten Stelle vor der Stilburg oder im Garten. Dazu wählte jeder sein eigenes Tempo und seinen eigenen Stil. Einige Teilnehmer kolorierten ihre Bilder mit Aquarellfarben, andere blieben bei Bleistift-Skizzen. Die Vielfalt der unterschiedlichen Zeichnungen und Zeichenarten steht zugleich für die bunte Vielfalt der Stilburg. „Die entstandene Kunst ist wirklich beeindruckend“, teilt Kloke mit.

Nach Fertigstellung der Zeichnungen besichtigten die Künstler die hauseigene „Galerie Baumhaus“ des Unternehmens Kloke. In dieser Galerie werden Gemälde verschiedener Paderborner Künstler ausgestellt. Darunter sind alte und neue Werke, etwa von Künstlern wie Josefthomas Brinkschröder und Herman Reichold. Kloke Malermeister sehe sich zudem als ein Unternehmen, das selbst viel mit Kunst zu tun habe und seine Möglichkeiten nutzen wolle, um regionale Künstler zu fördern.

Das Treffen klang bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde und vielen Gesprächen aus. Abschließend bedankte sich Wolf im Namen der Zeichengruppe und stellte deren Begeisterung heraus. „Wir würden uns alle sehr freuen, wenn wir noch einmal die Möglichkeit hätten, bei Ihnen zu malen“, sagte Wolf.