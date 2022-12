Paderborner sucht Herausforderung auf Hawaii

„Das Meer leidet leise“, sagt André Wiersig. Regelmäßig macht der Extremschwimmer aus Paderborn mit spektakulären Aktionen auf die Belastungen aufmerksam, denen die Ozeane ausgesetzt sind. Das nächste Mal im Juli 2023 auf Hawaii, wenn er die Insel Maui umschwimmen will.

André Wiersig will im Juli die Insel Maui umschwimmen

Die gut 240 Kilometer will Wiersig in acht bis zehn Tagen schaffen. Der Schauplatz Hawaii ist nicht zufällig gewählt. „Hawaii sieht sich in der Vorreiterrolle, wenn es um den Schutz der Meere geht“, erläutert der 50-Jährige. Hawaii habe Plastiktüten verboten und zudem Sonnencremes mit Substanzen, die Korallen angreifen. Mit 15 Millionen Besuchern im Jahr sei Hawaii ein Tourismus-Hotspot, das Mekka der Surfer, die sich bei der Ausstattung inzwischen eine unheilvolle Materialschlacht lieferten.