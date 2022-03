Paderborner Tafel startet Hilferuf

Paderborn

Eine 200 Meter lange Warteschlange ist am Montag im Bayernweg vor der Paderborner Tafel zu sehen. Mehr als 50 neue Kunden wurden allein an diesem Tag aufgenommen. Es handelt sich um Geflüchtete aus der Ukraine, die hier in Paderborn ein Dach über den Kopf bekommen haben. Gleichzeitig brennt es hier aber an mehreren Stellen.

Von Ingo Schmitz