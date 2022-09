Zurück ins alte Leben: Paderborner Tornado-Opfer bedankt sich bei vielen Spendern

„Ich bin glücklich, dass ich Sie endlich persönlich kennenlernen darf. Für mich ist es ein Wunder, dass wir uns begegnen dürfen“, sagte Paderborns Bürgermeister Michael Dreier bei einem persönlichen Treffen mit der Verletzten. Er erinnerte daran, wie schlimm es um Kim Tuyen stand. Er überreichte der dreifachen Mutter einen dicken Blumenstrauß und verwies darauf, dass es großes Glück sei, dass sie noch lebe. Dafür sei er sehr dankbar.

Insgesamt 43 Verletzte gab es in den frühen Abendstunden des 20. Mai. Die 48-Jährige war bei der Naturkatastrophe von einer Dachpfanne am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach einer Not-Operation in der Klinik Gilead in Bielefeld-Bethel lag sie zunächst im Koma, weitere Operationen folgten. Seitdem kämpft sich die alleinerziehende Mutter wieder zurück ins Leben und wird dabei von Ärzten, Therapeuten und ihren Kindern ganz stark unterstützt.

„ „Der Arzt im Krankenhaus Bethel, der mich operiert hat, ist mein Lebensretter. Ich danke ihm von Herzen.“ “ Tornado-Opfer Kim Tuyen

„Ich musste wieder lernen, zu sprechen und mein Gedächtnis zu trainieren. Manchmal werfe ich Dinge durcheinander oder spreche undeutlich“, sagt Kim Tuyen, die hart und ehrgeizig an sich arbeitet. Ihr steht allerdings noch eine weitere Operation an der Schädeldecke bevor, die an einer Stelle rekonstruiert werden muss. An das Unglück selbst hat sie keine Erinnerung. Umso mehr ist sie dem Arzt der Klinik dankbar, der sie am 20. Mai operiert hat: „Er ist mein Lebensretter!“

Der Paderborner Bürgermeister stand während der gesamten Zeit im engen Austausch mit der Familie, um ihr in der schweren Zeit beizustehen und beim Kontakt mit Kliniken zu unterstützen. „Das hat uns sehr geholfen“, sagen Sohn Minh (23) und Tochter Linh (21), die in großer Sorge waren. „Wird unsere Mutter wieder gesund?“, lautete ihre ständig gestellte Frage. „Wir haben viele schlaflose Nächte hinter uns“, sagt Minh.

Existenzielle Probleme

Das Unglück stellte die Familie nämlich auch vor existenzielle Probleme: Kim Tuyen hat bis zu dem Unfall als selbstständige Nagel­designerin gearbeitet. Seit 15 Wochen schon kann die Frau nicht mehr ihrer Tätigkeit nachgehen, die Einnahmen fallen seither weg. Gleichzeitig laufen aber die Kosten für die Miete des Ladenlokals und für die Wohnung weiter. Zudem hat sie noch einen neunjährigen Sohn und eine pflegebedürftige Mutter, die sie versorgt. „Wir hatten Sorge, dass wir die Wohnung nicht mehr halten können“, sagen die erwachsenen Kinder, die beide erst am beruflichen Anfang stehen.

Das WESTFALEN-BLATT entschied sich vor diesem Hintergrund dazu, der Familie mit einem Spendenaufruf zu helfen. Denn eines war ziemlich früh klar: Während die allermeisten Sachschäden an Gebäuden und Autos von Versicherungen reguliert werden, würde Kim Tuyen wohl keine finanzielle Hilfe erhalten. Zur falschen Zeit, am falschen Ort: Ein schlimmer Schicksalsschlag. Vor acht Wochen startete das WESTFALEN-BLATT den Aufruf.

Das Ergebnis ist beeindruckend, wie Bürgermeister Michael Dreier und auch die Familie von Kim Tuyen betonen. Ermöglicht hat die Spendenaktion der Unterstützungsverein des Paderborner-Bürger-Schützenvereins (PBSV). Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schützen des PBSV, den Hinterbliebenen oder eben auch hilfsbedürftigen Bürgern der Stadt finanziell zu helfen, wenn sie unverschuldet in Not geraten sind. Oberst Thomas Spieker erklärte sich umgehend bereit, das Spendenkonto für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.

Seniorin spendet 2000 Euro

Rendant Frank Langenhorst berichtete jetzt bei der Übergabe, dass insgesamt 126 Menschen für Kim Tuyen gespendet hätten. „Die meisten Beträge lagen zwischen 20 und 50 Euro. Es ist aber auch eine Spende einer Seniorin dabei, die 2000 Euro überwiesen hat“, berichtet er. Auch das WESTFALEN-BLATT hat sich mit einer Spende beteiligt.

Kim Tuyen kann die Hilfsbereitschaft in der Leserschaft und auch beim Bürgermeister kaum fassen. „Ich bin sehr gerührt und sehr dankbar“, sagt sie und schließt ihre Kinder fest in ihre Arme – stellvertretend für alle, die ihr in dieser schweren Zeit zur Seite stehen. Das Unglück hat die Familie noch enger zusammengeschweißt.

Die Spendensumme verschafft fürs Erste Luft, damit die Mutter weiter genesen kann. Wie es dann weitergeht, ist allerdings noch offen. Das Konto des PBSV-Unterstützungsvereins ist bei der Sparkasse Paderborn-Detmold eingerichtet, IBAN: DE 34 4765 0130 1800 0799 39. Wer eine Zuwendungsbestätigung benötigt, welche der Verein selbstverständlich ausstellen kann, sollte neben dem Namen auch die Anschrift im Verwendungszweck der Überweisung angeben. Sämtliche Spenden werden in voller Höhe an die verletzte Frau weitergegeben. *Der Nachname wird auf Wunsch der Familie nicht veröffentlicht.