Paderborner TV-Moderator erhält Auszeichnung

Stefan Gödde war schon oft in Rom und fliegt an diesem Sonntag wieder in die ewige Stadt.

Sein Reiseführer „Nice to meet you, Rom“ ist von der Italienischen Zentrale für Tourismus (ENIT) als beste deutschsprachige Publikation über das Reiseland Italien ausgezeichnet worden. In der Würdigung der Jury heißt es: „Ein sehr ungewöhnlicher Reiseführer, mit dem der Autor einen überraschenden, frischen Blick auf Rom gewährt. Die Darstellungen sind gut und knapp, das Buch ist sehr benutzerfreundlich.“

Stefan Gödde stellt viele unbekannte Aspekte der Hauptstadt vor, darunter auch seine persönlichen „Top 12“. Zudem stehen viele Begegnungen mit Römern im Vordergrund, wie zum Beispiel mit dem tätowierten Schneider des Papstes.

Einkünfte gehen an guten Zweck

Stefan Gödde sagte dieser Zeitung: „Ich habe mich natürlich unglaublich gefreut, mit diesem so renommierten Preis ausgezeichnet zu werden. Das ist eine große Ehre. Und falls diese Auszeichnung die Buchverkäufe nochmal ankurbelt, freue ich mich natürlich doppelt, weil all meine Einkünfte aus den Buchverkäufen an einen guten Zweck gehen.“

Aktuell dreht Gödde eine Galileo-Spezialausgabe rund um Rom, die im nächsten Jahr ausgestrahlt wird. „Unter anderem mit der berühmten Schweizergarde des Papstes. Wir dürfen sogar in ihrer eigentlich streng geheimen Überwachungszentrale filmen. Außerdem besuchen wir das kleinste und versteckteste Postamt der Welt - das vielen unbekannte Postamt des Malteser-Ordens. Wir drehen in der sagenumwobenen Domus Aurea, dem Goldenen Haus von Kaiser Nero und werden uns außerdem um typisch römische Küche kümmern. An diesem Sonntag fliege ich wieder in die Ewige Stadt für weitere Drehtage - und freue mich natürlich schon sehr.“

„Ich liebe das Leben und meinen Job"

Stefan Gödde ist viel unterwegs. Für die Sendung Galileo ist er mit der Kamera in schlafende Vulkane geklettert und war in Tschernobyl und Fukushima. „Ich liebe das Leben und meinen Job, spannendes Wissen zu vermitteln - als Journalist, TV-Moderator und Buchautor“, sagt er über sich selbst.

Jerusalem ist – neben Rom – die Lieblingsstadt des Paderborners, weil ihn die Themen Geschichte und Religion faszinieren, wie er betont. Deshalb hat er seine besten Tipps für den Besuch beider Städte in Buchform gebracht. Der Reiseführer „Nice to meet you, Jerusalem“ ist im Oktober 2019 erschienen. Der Erlös fließe an karitative Projekte der Benediktiner-Abtei Dormitio in Jerusalem. Mit seinem neuen Buch „Nice to meet you, Rom“ will Gödde die internationale christliche Gemeinschaft Sant'Egidio unterstützen.