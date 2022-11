Paderborner unterrichtet Schüler in Costa Rica über Naturschutz 

Noch hilft Julian Schlenger im Garten einer Paderborner Familie aus. Ende Januar wird der 19-Jährige im Parque La Libertad, einem Stadtpark in Costa Ricas Hauptstadt, arbeiten. Zu seinen Aufgaben im Freiwilligendienst zählt die Pflege des botanischen Gartens sowie der Anbau von Hochbeeten und Weizen. Außerdem wird er Schulklassen in Costa Rica unterrichten, um sie über die Themen Klimawandel und Umweltschutz aufzuklären.

„Es gibt in Costa Rica eine hohe Artenvielfalt und ein ganz anderes Ökosystem“, sagt Schlenger, der in der Hauptstadt San José leben wird. Er kann sich tatsächlich auf die Umgebung freuen, denn große Teile von Costa Rica bestehen aus geschützten Dschungelgebieten. Wichtig es ihm, sich nicht nur in Deutschland für den Umweltschutz einzusetzen. „Wir alle leben auf dieser Welt und müssen daran arbeiten“, ist der Abiturient überzeugt. Deshalb möchte er auch Schulklassen in Costa Rica für dieses Thema sensibilisieren: „Dass meine Arbeit den Menschen vor Ort zugutekommt, ist für mich die beste Motivation.“