Paderborner veröffentlicht erstes Kinderbuch

„Die Abenteuer von Molchi, Kolchi und Strolchi - Auf der Suche nach den Müftihöhlen“ - so lautet das erste Kinderbuch von Lin Thiele. Professionelle Unterstützung fand er in der Illustratorin Laura Rhode (nicht auf dem Bild) und der Buchgestalterin Lena Mähling (rechts).

„Die Abenteuer von Molchi, Kolchi und Strolchi - Auf der Suche nach den Müftihöhlen“ ist jetzt druckfrisch in den Buchhandlungen der Region angekommen. Das 171-seitige Buch ist ein echtes Gemeinschaftswerk – und ein Familienbuch. „Meine Frau und meine Tochter haben mich ermuntert, die von mir ausgedachten Gutenachtgeschichten schriftlich festzuhalten und daraus ein Buch zu machen“, erzählt Lin Thiele. Also tippte er im Jahr 2019 die ersten Zeilen in den Computer und legte den Grundstein für seine Erzählungen rund um die Zwergenbrüder Molchi, Kolchi und Strolchi.

Lin Thiele war von Anfang an klar, dass ein Kinderbuch nicht ohne ansprechende Bilder und ein Wohlfühl-Layout auskommt. Professionelle Unterstützung fand er in der Illustratorin Laura Rhode und der Buchgestalterin Lena Mähling, die er seinerzeit beide über das „bib International College“ in Paderborn kennenlernte. „Das Buch ist eine echte Gemeinschaftsleistung und unser Zusammenspiel war von Beginn an reibungslos, obwohl wir in dieser Konstellation erstmals zusammengearbeitet haben“, sagt Lin Thiele.

Mit der Veröffentlichung hat sich der Autor einen Lebenstraum erfüllt. „Es war ein spannender Prozess, die Entstehung eines Kinderbuches von der ersten Textidee über die Gestaltung und die Organisation des Drucks bis zur Vermarktung zu erleben“, sagt Lin Thiele. Geholfen habe ihm dabei seine langjährige berufliche Erfahrung als Regionalleiter der Volksbank Paderborn, Zweigniederlassung der Verbund-Volksbank OWL eG, und das damit verbundene Organisationstalent.

Frau und Tochter als Berater

Lin Thiele hat sich bewusst für die Herausgabe des Buchs im Eigenverlag entschieden und auch die erste Auflage ist mit 1100 Exemplaren relativ überschaubar. „Das ganze Projekt ist ein Hobby für mich und ich trage das finanzielle Risiko. Ich hoffe aber, dass die Menschen das Buch genau so sehr mögen, wie meine ersten Probeleserinnen und -leser es tun.“

In der Tat haben nicht nur seine Frau und seine Tochter die Abenteuer von Molchi, Kolchi und Strolchi lieben gelernt. Auch die zu Rate gezogene Lektorin und weitere Ratgeberinnen und Ratgeber haben Lin Thiele für seine Ausdruckskraft gelobt.

Entstanden ist ein reich illustriertes Buch, das sich zum Vor- und Selberlesen bestens eignet. Es richtet sich an Kinder zwischen 5 und 9 Jahren, die Spaß an einer spannenden Fortsetzungs-Abenteuer-Geschichte haben.

Die Liebe zu Büchern dokumentiert Lin Thiele auch auf andere Art und Weise: Seit mehr als zehn Jahren ist er Vorstandsvorsitzender des Vereins Freunde der Stadtbibliothek Paderborn und kann sich durchaus vorstellen, dass er sein neues Buch auch in den Paderborner Bibliotheken vorliest. „Beim Vorlesen bekommt man das direkteste Feedback der Kinder und daraus ergeben sich wieder neue Ideen“, sagt Lin Thiele. Und wenn der Autor merkt, dass sein Buch bei Kindern, Eltern und Großeltern wirklich so gut ankommt, wie erhofft, dann ist eine Fortsetzung der Abenteuer von Molchi, Kolchi und Strolchi nicht ausgeschlossen.

Darum geht's

Die drei Zwerge Molchi, Kolchi und Strolchi leben zusammen in einem kleinen Haus am Rande des Zauberwaldes. Aufgeschreckt durch ein seltsames Geräusch am frühen Morgen stoßen sie auf ein „Müfti-Kind“, das sich beim Tunnelgraben unter der Erde in ihren Kartoffelkeller „verbuddelt“ hat. Die Zwerge beschließen, dem Müfti zu helfen, seine Familie wiederzufinden und es zurück nach Hause zu bringen. Dafür brauchen sie allerdings die Hilfe der Prinzessin Zuckerschnecke und der Weißen Eule, sowie die magische Unterstützung eines guten Zauberers.

Gefährliche Abenteuer müssen bestanden werden (z.B. die „Gefahr“ durch den Brückentroll oder durch Krabato, dem Salschladil). Doch am Ende geht alles gut aus: Das Müfti-Kind ist wieder bei seinen Eltern, und die drei Zwerge kehren zufrieden nach Hause zurück.

Für Kinder zwischen 5 und 9 Jahren

Auf den liebevoll und farbenfroh illustrierten Seiten gibt es zwischen kurzen und längeren Lesestücken ordentlich was zu gucken.

Das Buch ist primär als Vorlesebuch konzipiert. Es kann aber auch von Kindern selbst gelesen werden, wenn man schon etwas besser lesen kann. Kernthemen sind Zwerge, Magie und Freundschaft. Gute und böse Wesen im Zauberwald. Fantastische Welten und Aufgaben bewältigen. Schätze heben und Böses bekämpfen und Gutes tun.