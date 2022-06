Paderborner Verwaltung in der Kritik: Das lange Warten auf einen Termin

Paderborn

Der Reisepass ist abgelaufen und in den Sommerferien soll es nach England gehen? Dann haben Paderborner schlechte Karten: Die früheste Möglichkeit, im Bürgerservice ein vorläufiges Dokument zu beantragen, besteht laut digitalem Terminsystem erst in mehr als sechs Wochen. Genauer: am Mittwoch, 10. August. Das ist der erste Tag nach den Sommerferien. Das dürfte für manche Reise zu spät sein.

Von Ingo Schmitz