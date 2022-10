Paderborner Verwaltung soll vorübergehend in Elsener Bibliothek ziehen 

Paderborn-Elsen

Die Verwaltung der Stadt Paderborn soll bald wieder ihre Aufgaben in der Verwaltungsnebenstelle in Paderborn-Elsen aufnehmen. Darüber waren sich die Mitglieder des zuständigen Bezirksausschusses einig. Aber nicht über den Weg dorthin. Am Ende der Sitzung setzten sich CDU und Grüne mit ihrem Antrag durch: Nun soll es die Übergangslösung in der Stadtteilbibliothek auf dem Gelände der Gesamtschule geben.

Von Rajkumar Mukherjee