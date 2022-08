Paderborner Verwaltung vergibt schneller Termine

Nach Kritik aus der Politik an der Erreichbarkeit hat die Verwaltung die Wartezeit auf einen Termin deutlich verringert. „Aktuell können wir einen Termin in zwei Wochen anbieten“, sagte die Leiterin des Haupt- und Personalamtes, Monika Bürger, am Donnerstag in der Sitzung des Rates.

Zuletzt mussten sich die Bürger im Schnitt sechs Wochen in Geduld üben, bis sie einen Termin im Einwohneramt erhielten. Gegenüber der Situation Ende Juni sei die Vorlaufzeit um zwei Drittel verkürzt worden, rechnete Monika Bürger vor. Wenn Dokumente wie ein Personalausweis oder Reisepass in der Verwaltung vorliegen, werde der Kunde informiert und der Abholtermin folge unmittelbar danach.

Die Zeiten, als Dokumente wochenlang nicht abgeholt werden konnten, sollen also vorbei sein. Die positive Entwicklung führte Monika Bürger unter anderem auf zwei zusätzliche Schalterplätze zurück. Bürgermeister Michael Dreier dankte dem Leiter des Einwohneramtes, Heribert Zelder, und dessen Team für den Einsatz.

Pro Monat werden im Einwohneramt mehr als 5500 Publikumstermine abgewickelt. Monika Bürger erläuterte, am Standort Am Abdinghof habe sich durch die hohe Besucherfrequenz im Einwohner- und Standesamt „der Haupteingang faktisch zum Eingang bei der Tourist-Information am Marienplatz verlagert“. Etwa 850 Personen im Monat kämen mit ihrem Anliegen zur Infozentrale am Abdinghof in der Nähe des Parkplatzes. Davon beträften 340, also 40 Prozent, ebenfalls das Einwohner- und Standesamt.

Drei Wege der Kontaktaufnahme

Die Stadtverwaltung, so die Leiterin des Haupt- und Personalamtes, sei online jederzeit über das Serviceportal der Stadt (Mein Digiport), telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr über das Service-Center (05251/880) und weiter auch persönlich erreichbar: über die Infozentrale am Standort Hoppenhof montags bis mittwochs von 8-16, donnerstags von 8 bis 17 und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie über die Infozentrale am Standort Am Abdinghof (montags bis mittwochs von 7.30-16 Uhr, donnerstags von 7.30-18 und freitags von 7.30-12 Uhr). Was die telefonische Erreichbarkeit angeht, strebt die Verwaltung an, dass mindestens 80 Prozent der Anrufe durchkommen.

„Keine Zugangsbeschränkungen“

Monika Bürger betonte, Menschen, die sich mit dem Internet schwer täten und spontan persönlich vorbeikämen, würden selbstverständlich nicht abgewiesen : „Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, die Verwaltung ist nicht geschlossen. Wenn ein Kunde vor der Tür steht, wird ihm weitergeholfen.“ Ansprechpartner im Sozial-, Jugend- und Ordnungsamt sowie in der Ausländerabteilung würden sich um ihn kümmern und an die zuständigen Stellen weiterleiten. Kein dringlicher Kundenkontakt werde mit Hinweis auf ein Terminsystem zurückgewiesen.

Bei dringenden Anliegen könnten die Bürger davon ausgehen, dass innerhalb von 24 Stunden Kontakt zu ihnen aufgenommen werde, versprach Monika Bürger. Im Jugendamt sei außerhalb der regulären Dienstzeiten eine Rufbereitschaft für Notfälle eingerichtet.

Die Amtsleiterin blickte auch in die Zukunft. Im neuen Stadthaus würden in einer Art Markthalle Bürger- und Kontaktbüros eingerichtet und eine gesteuerte Besucherlenkung praktiziert. Diese Art der Besucherführung trage auch zur Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei. So könne verbalen Attacken und tätlichen Angriffen vorgebeugt werden.