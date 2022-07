Paderborner Von-Fürstenberg-Realschule ist Geschichte

Die Von-Fürstenberg-Realschule in Paderborn ist nach 81 Jahren Geschichte. Die letzten Zeugnisse wurden verteilt. Wie kam es dazu, und was bedeutet das Ende für die Schulform Realschule? Hat die angesichts des Ansturms auf die Gymnasien eine Zukunft?

Die Leiterin der Realschule in der Südstadt, Anja Blomenkemper, ist überzeugt: „Ich bin mir sicher, dass die Von-Fürstenberg-Realschule in der Bildungslandschaft Paderborns fehlen wird. Ansätze sind schon jetzt sichtbar. So leiden die anderen städtischen Realschulen angesichts des nach wie vor großen Zulaufs zur Schulform Realschule unter Raumnot, und auch in der Inklusion hinterlässt die Von-Fürstenberg-Realschule eine Lücke.“