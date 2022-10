Paderborner Weihnachtscircus lädt wieder zum Besuch in die Manege

Man sieht es auf den ersten Blick, man spürt es bei jedem Wort: Da brennen zwei für die Zirkuswelt, und dieses Feuer wollen sie auch in diesem Jahr wieder in Paderborn entfachen: Am 16. Dezember öffnen Sabrina und Lars Wasserthal im „Paderborner Weihnachtscircus“ zum zweiten Mal die zauberhaft illuminierte Manege für die Show „Der Nussknacker“.

Was ausgerechnet im vergangenen Corona-Winter so erfolgreich und in der Szene viel beachtet seinen Anfang nahm, dürfte erneut zehntausende Zuschauer in ihren Bann ziehen. Keine zwei Monate bleiben noch bis Heiligabend, doch die Gründer und Produzenten Sabrina und Lars Wasserthal, die zur Pressekonferenz im Welcome-Hotel im schneeweißen Satinfrack beziehungsweise goldglänzenden, tressenverzierten Zirkusdirektoren-Habit erschienen, denken bereits seit Monaten an nichts anderes als Weihnachten.