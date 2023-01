Paderborner Weihnachtsmarkt wird nicht verlängert

Paderborn solle dem Vorbild Bielefelds, Dortmunds und Bad Salzuflens folgen, sagte AfD-Ratsherr Andreas Kemper in der Sitzung am Mittwoch (18. Januar). So könnte die Stimmung auch in der Domstadt bis Silvester weihnachtlich bleiben. Außerdem könnten die Händler länger Geld verdienen.

Das bezweifelt aber der Leiter des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing, Jens Reinhardt, für die Anbieter von Kunsthandwerk stark: „Die werden ihre Waren nach Weihnachten nicht mehr los.“ Gegen eine Verlängerung des Weihnachtsmarktes sei der Förderverein des Wochenmarktes, denn beide Märkte befänden sich in Konkurrenz miteinander, erläuterte Reinhardt.

Auch der Schaustellerverein ist skeptisch

Wie bereits berichtet, müssen die Beschicker des Wochenmarktes in der Zeit auf eine kleinere Fläche direkt vor dem Generalvikariat ausweichen. Auch der Schaustellerverein halte eine Verlängerung des Weihnachtsmarktes für schwer umsetzbar, berichtete Reinhardt. Die Mitglieder befürchteten Personalprobleme und sorgten sich um die Sicherheit ihrer Stände an Silvester.

Reinhardt wies darauf hin, dass die Betreiber der Stände in der Westernstraße, die Essen und Süßigkeiten anbieten, ohnehin schon die Möglichkeit hätten, eine Woche länger zu öffnen. Nachdem sich im Ausschuss eine Mehrheit gegen die Initiative der AfD abzeichnete, zog Kemper den Prüfantrag an die Verwaltung zurück.

So schön leuchtet der Paderborner Weihnachtsmarkt 2022 in den Abendstunden Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann

So wird der Paderborner Weihnachtsmarkt in diesem Jahr vom 24. November bis 23. Dezember abgehalten. Es wird auch keinen fliegenden Wechsel bei den Anbietern von Kunsthandwerk geben, wie es sich die Grünen wünschen. Sie hatten für die Sitzung beantragt, dass die Verwaltung prüfen solle, „ob beim nächsten Weihnachtsmarkt auf einer Teilfläche des Weihnachtsmarktes oder einer angrenzenden Fläche eine alternative Vergabe der handwerklichen Stände möglich ist“.

Grüne: Chance für kleinere Betriebe

Die Stände sollten ein- oder zweimal während des Weihnachtsmarktes neu besetzt werden. In den letzten Jahren, so die Grünen, sei es schwieriger geworden, die Stände mit handwerklichen Waren qualitativ hochwertig zu besetzen. Eine zeitweise Vergabe, zum Beispiel für zwei Wochen, würde vor allem kleineren Betrieben entgegenkommen, die ansonsten Personalprobleme bekommen würden.

„Es geht nicht darum, die bestehenden Beschicker zu vergrämen, sondern neue wie den Tischlermeister aus Elsen zu finden, der für zwei Wochen in der Lage ist, sich auf dem Markt zu präsentieren“, betonte Björn Engel. Die zeitweise Vergabe mache den Markt attraktiver, weil die Besucher sehen wollten, wer als nächstes komme.

Die letzten beiden Wochen sind lukrativ

Jens Reinhardt winkte für die Verwaltung ab. Eine temporäre Besetzung sei bereits in der Vergangenheit geprüft und verworfen worden. Für die Händler gelte: „Niemand ist bereit, die ersten beiden Wochen zu übernehmen, weil in den letzten beiden mehr verkauft wird.“ Außerdem mangele es nicht an Kunsthandwerk. Das Angebot sei hochwertig, und ein Viertel der Stände komme aus diesem Bereich. Es sei das Ziel der Stadt, das Angebot an Kunsthandwerk noch zu erweitern, aber eine zeitweise Vergabe der Stände würde für die Verwaltung einen erhöhten Arbeitsaufwand bedeuten.

Der Leiter des Betriebsausschusses und Ausschusses für Märkte und Feuerwehr, Sascha Pöppe (FDP), sieht ebenfalls keinen Handlungsbedarf. Die Pläne der Grünen hätten bereits bei Marktbeschickern für Irritationen gesorgt, beklagte er und warnte: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns damit einen Gefallen tun. Wir haben uns für einen einheitlichen Weihnachtsmarkt entschieden und sollten nicht bestimmte Zeiten vergeben.“

Auch Brunhilde Konersmann von der CDU sieht den Vorschlag der Grünen kritisch. Dadurch würde in den Weihnachtsmarkt Unruhe kommen, ist sie überzeugt. Konersmann: „Ich habe mich intensiv mit Kunsthandwerkern ausgetauscht. Alle sagen: Abbauen kann man schnell, aber das Aufbauen und Präsentieren der Ware dauert lange.“

Auch die SPD hielt den Vorstoß der Grünen „für keine so richtig gute Idee“, wie sich Carsten Büsse ausdrückte. Er glaubt, dass dadurch der Ablauf des Weihnachtsmarktes verkompliziert würde. Schließlich zogen die Grünen ihren Antrag zurück.