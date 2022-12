Paderborner Weihnachtszirkus: Motorradkünstler müssen abreisen 

Gleich drei todesmutige Motorradfahrer, die in einer Stahlkugel in der Manege um ihr Leben fahren: Auf diese angekündigte Showeinlage müssen die Besucher des Paderborner Weihnachtszirkus verzichten. „Alejandro's Gruppe“ musste noch vor der Premiere wieder abreisen, wie Direktor Lars Wasserthal mitteilt. Der Besuch der Show bleibt trotzdem spektakulär. Mehr als 23.000 Tickets sind schon verkauft.

Erst wenige Stunden vor der Premiere, bei der Generalprobe, kristallisierte sich heraus, dass die Biker mit ihrer Motorradkugel, die extra aus Kolumbien angereist waren, bei den 46 geplanten Vorstellungen ausfallen. Zirkusdirektor Lars Wasserthal begründet dies mit „technischen Defekten“ an der Spezialkugel und zwei Motorrädern. Zudem sei die ganze Manege im Anschluss „voll mit Hydrauliköl und Gummiabrieb“ gewesen. So mussten die drei Stuntfahrer tatsächlich noch in der Nacht der Generalprobe abbauen und abreisen. „Eine teure Entscheidung“, wie Lars Wasserthal einräumt, weil er laut Vertrag dennoch einen Teil der Gage sowie die Flüge aus Kolumbien bezahlen müsse. „Aber für die Show war es die richtige Entscheidung.“

Bereits 23.000 Tickets verkauft

Der Besuch der Show lohnt sich trotzdem, was die vielen positiven Kommentare im Internet belegen. „Eine „grandiose Vorstellung, die den Alltag für einen Moment ausblendet“, „ein märchenhafter Nachmittag“ und „Super Show, alles perfekt in Szene gesetzt“, schwärmen Besucher von der zweieinhalbstündigen Show. Auch Zirkusdirektor Lars Wasserthal ist mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden: Bereits über 23.000 Menschen hätten sich Tickets im Vorverkauf geholt, also deutlich mehr als zur Premiere im Vorjahr, die etwa 15.000 Besucher begeisterte.

Wie berichtet, sind insgesamt 46 Shows bis zum 8. Januar geplant, täglich um 15 und 19.30 Uhr, an Heiligabend nur um 11 Uhr und an Neujahr um 15 Uhr. Die Tickets für die Shows kosten je nach Tag und Kategorie zwischen 15 und 42 Euro und können über die Homepage www.paderborner-weihnachtscircus.de oder an der Kasse vor Ort gekauft werden.

