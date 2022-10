Paderborner Werbegemeinschaft: Gespräche über Kürzung der Ladenöffnungszeiten

Paderborn

Keine Idee für ein passendes Geschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten? In Paderborn greifen viele Kunden in einem solchen Fall zur Gutscheinkarte. Seit drei Jahren schon ist der digitale Gutschein am Markt und ist in der Zwischenzeit zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für...

Von Ingo Schmitz