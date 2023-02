Paderborner Wissenschaftler analysieren TikTok 

Paderborn

Der Forschungsverbund „DataSkop“ will unter Leitung der gemeinnützigen Organisation „AlgorithmWatch“ die Social-Media-Plattform TikTok erforschen. An dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Datenspende-Projekt sind Wissenschaftler der Universität Paderborn, der European New School of Digital Studies, der Europa-Universität Viadrina, der Fachhochschule Potsdam und des Vereins Mediale Pfade beteiligt. Noch bis zum 31. März können Nutzer ihre Daten dem Projekt zur Verfügung stellen.