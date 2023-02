Paderborner Wohnmobilisten müssen mit Bußgeld rechnen

Paderborn

Wohnmobilisten sind mal hier zwei Tage oder dort auch drei. Sie reisen umher und bleiben, wo es ihnen gefällt. Zumindest dann, wenn sie einen Platz finden. In Paderborn wird das langsam zum Problem: Der Wohnmobilstellplatz am Rolandsbad ist oft zugeparkt. Was wundert: Es handelt sich vorwiegend um Fahrzeuge mit PB-Kennzeichen, die dort über lange Zeiträume stehen. Diesem Ärgernis will Touristik-Chef Karl-Heinz Schäfer auf den Grund gehen.