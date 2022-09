Paderborner zollen jüngstem Sohn der Queen ihren Respekt

Paderborn

Sie haben sich schon früh auf dem Rathausplatz in Paderborn postiert: Hier warteten der frühere britische Soldat Lee Hubbard (40) und Gudrun Brenker (61) am Freitagmittag geduldig auf die Ankunft von Prinz Edward. Wie viele der bis zu 300 Menschen an den Absperrgittern jubelten sie dem jüngsten Sohn der verstorbenen Queen bei seiner Ankunft zu.

Von Rajkumar Mukherjee