Paderbornerin Anna Schinke-Wolf wird 100 Jahre alt

Auf ihrem Ergometer trainiert Anna Schinke-Wolf seit 15 Jahren zweimal am Tag. Dabei legt sie jeweils 18 Kilometer zurück. Disziplin gehört zu den grundlegenden Eigenschaften der Frau, die an diesem Dienstag 100 Jahre alt wird.

„Dass ich die Queen überlebe, hätte ich nicht gedacht“, erzählt die gut gelaunte ältere Dame, die von allen nur „Änne“ genannt wird. Wenn sie aus ihrem langen Leben berichtet, ergibt sich das Bild einer zielstrebigen, herzensguten und modernen Frau. Damals für Frauen unüblich, fuhr sie nach dem Krieg Moped und Motorrad. Auch ans Steuer eines Wagens der Marke NSU setzte sie sich wie selbstverständlich, während viele Frauen ihrer Generation gar keinen Führerschein machten.

Anna Schinke-Wolf wurde auch Unternehmerin. 1962 richtete sie eine Heißmangel ein und betrieb sie bis ins Alter von 85 Jahren hinein. „Für Urlaubsreisen habe ich gar keine Zeit gehabt“, sagt sie, aber das ohne Bedauern, denn Fleiß war für sie selbstverständlich. Als sie nach einem Sturz mit Oberschenkelhalsbruch und einem Schlaganfall auf den Rollstuhl angewiesen war, besuchte sie trotz der Strapazen den Wallfahrtsort Lourdes. Religion spielt in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Und so antwortet Anna Schinke-Wolf auf die Frage nach dem Rezept für ein langes Leben: „Gottvertrauen“.

Tiere liebt sie sehr

Anna Schinke-Wolf stammt aus Verl und wuchs mit zwei Brüdern und zwei Schwestern auf einem Bauernhof auf. Dort wurde der Grundstein für ihre Liebe zu Tieren gelegt. „Wir hatten Kühe, Schweine und ein Pferd“, erinnert sie sich. Und mit dem Pferd habe sie die Kühe von der Weide abgeholt. Einen Sattel habe sie dafür nicht gebraucht.

Hühner liefen ebenfalls auf dem Hof herum. Den Hahn lockte das Mädchen regelmäßig mit Körnern an – mit dem Ergebnis, dass er Anna auf die Schulter sprang, wenn sie aus der Schule kam. Zu ihrem 99. Geburtstag schenkte ihr ein Neffe nicht etwa ein Herztonikum, sondern zwei Hühner zur Betreuung. Tieren gehört Anna Schinke-Wolfs Zuneigung, sie behandelt sie wie ein wertvolles Spielzeug.

Mit 97 Jahren auf dem Rücken eines Ponys

Gern denkt sie noch an ihren 97. Geburtstag zurück, als sie in Sennelager noch einmal auf dem Therapiepony Eddi reiten durfte. Welche Frau in dem Alter hätte sich das noch zugetraut? Aber Anna Schinke-Wolf scheute keine Herausforderung. Nachdem sie mit 39 Jahren Paul Schinke geheiratet hatte und die beiden 1962 am Delpweg ihr Haus bauten, stockte sie mit 84 Jahren das Gebäude über der Garage noch einmal auf.

In dem Haus lebt sie noch immer, Neffe Klaus Schinke und dessen Frau Mechthild Böhner-Schinke kümmern sich regelmäßig um sie. Aber nicht nur die. „Hier ist es wie ein kleiner Seniorentreff“, sagt Mechthild Böhner-Schinke schmunzelnd. Im Haus an der Delpstraße ist immer was los, und das gefällt der geselligen Anna Schinke-Wolf, die im Kirchenchor gesungen und im Pfarrheim bei Karnevalsveranstaltungen aufgetreten ist, sehr: „Ich hatte immer gern Leute um mich.“ Das gilt nicht zuletzt für Kinder. Eigene sind der Frau, die dreimal verheiratet war, verwehrt geblieben, aber als Haushälterin hat sie sich liebevoll um andere gekümmert: „Das Schönste ist, das Gefühl zu haben, die Kinder lieben dich. Bei meiner Arbeit habe ich nicht auf die Uhr geguckt.“

100 Gäste zum 100. Geburtstag

Wenn an diesem Dienstag etwa 100 Gäste zum 100. Geburtstag in den Schützenhof kommen, sind alle Generationen dabei, vom Baby bis zu Anna Schinke-Wolf, die ein außergewöhnliches Alter erreicht hat. Das Lied „Ich werde 100 Jahre alt“ von Johannes Heesters hat sie immer wieder mal gesungen, und der Wunsch ist in Erfüllung gegangen.