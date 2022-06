Paderbornerin Anne Grothe sucht Sponsoren für Entwicklungshilfe in Uganda

Der Krieg in der Ukraine trifft die Menschen in Ostafrika mit unerbittlicher Härte. Die Preise für Lebensmittel, Benzin und Dinge des täglichen Bedarfs sind regelrecht explodiert, berichtet die Paderbornerin Anne Grothe. Das hat massive Folgen für das Paderborner Entwicklungshilfe-Projekt „Odissa Charles“ in Uganda. Die Versorgung und schulische Bildung der Kinder ist gefährdet, sagt die Projektgründerin.

Vereinsvorsitzende Anne Grothe ist jetzt nach einem mehrwöchigen Aufenthalt in Jinja nach Paderborn zurück gekehrt – voll mit Eindrücken, die sie belasten, wie sie sagt. Sie macht sich große Sorgen um ihre Schützlinge, die auf die finanzielle Unterstützung der Sponsoren aus Paderborn und Umgebung angewiesen sind.

Das Projekt „Odissa Charles“ fördert 52 Kinder – überwiegend Voll- und Halbwaisen. Der Verein finanziert den Besuch von Kitas und Internaten und ermöglicht zum Beispiel alleinerziehenden Müttern eine Ausbildung. Eltern mit Krankheiten werden ebenfalls mit Medikamenten unterstützt. Allerdings ist die finanzielle Lage aktuell derart angespannt, dass die medizinische Behandlung vorerst eingestellt werden musste, erzählt Anne Grothe. Die Versorgung von Malaria oder Knochenbrüchen könne nicht stattfinden, weil das Geld fehle, sagt sie. Ein Beispiel: Die Spritpreise seien so hoch, dass die Bauern ihre Waren nicht mehr mit dem Moped zum Markt bringen könnten. Ein monatlicher Lohn liege bei 65 Euro, der komplett von den Mietkosten aufgezehrt werde. Viele Menschen seien nicht mehr in der Lage, die Mieten zu zahlen. Sie verschulden sich.

Die Corona-Krise habe schwerwiegende Folgen für die Jungen und Mädchen gehabt. „Das Land befand sich zwei Jahre im Shutdown, die Schulen waren geschlossen. Wir müssen feststellen, dass die Kinder in der Zeit viel verlernt haben. Sie können kein Englisch und Mathe mehr, ihnen fehlen soziale Kompetenzen. Viele Mädchen sind schwanger geworden. Es ist nicht gut, wenn die Kinder zuhause sind“, stellt Anne Grothe fest.

Es seien viele froh gewesen, als die Schulen Anfang des Jahres endlich wieder den Unterricht aufgenommen hätten. „Es wird viel Zeit brauchen, um die Defizite wieder aufzuarbeiten. Wir sind aber auf einem guten Weg“, berichtet die Paderbornerin. Das Projekt habe das Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das funktioniere nur mit Bildung, ist sie überzeugt. Doch um diesen Weg weiter beschreiten können, brauche es Spenden aus Deutschland. In den beiden Corona-Jahren hätten sich einige Sponsoren still und heimlich aus ihrem Engagement für das „Odissa Charles“-Projekt zurück gezogen. Andere hätten nach dem verheerenden Hochwasser lieber Geld ins Ahrtal gespendet, als für Uganda. Und weil auch in Deutschland derzeit alles teurer werde, fürchte sie, dass nun weitere Sponsoren abspringen. Grothe: „Gerade in der jetzigen Phase sind wir dringend auf jeden Euro angewiesen, um die steigenden Lebenshaltungskosten in Uganda decken zu können.“ Die Kinder bräuchten nicht nur Geld für die Schule, sondern auch für die Verpflegung dort.

Aktuell habe der „Odissa Charles“-Verein 150 Sponsoren, Tendenz sinkend. Anne Grothe sucht daher Menschen, die in das Sponsoring für die jungen Menschen in Uganda einsteigen wollen. Spenden sind ab 25 Euro im Monat möglich. Weitere Infos unter www.odissa-charles-verein.de