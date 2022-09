Paderbornerin bei Auffahrunfall in Soest leicht verletzt

Soest/Paderborn

Eine Paderborner Autofahrerin ist am Samstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Soest leichtverletzt worden. Wie die Soester Polizei am Sonntag mitteilte, musste die 61-Jährige auf der Paderborner Landstraße vor der Auffahrt zur B475 warten. Ein in gleicher Richtung fahrender Autofahrer hatte die Paderbornerin übersehen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.