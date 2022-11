Paderborns Citymanager soll weitermachen

Vor sechs Jahren hat der Paderborner Rat die Einführung eines Citymanagements beschlossen. Das Instrument hat sich bewährt, meint die Verwaltung. Sie will die Kooperation mit der Werbegemeinschaft fortsetzen.

Stadt will den Vertrag mit der Werbegemeinschaft verlängern

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, 8. November, soll über die Verlängerung um zwei Jahre abgestimmt werden – bedeutet: Die Stadt beteiligt sich auch 2023 und 2024 an den Kosten.

2016 hatte zunächst Uwe Seibel den Job übernommen. Als er 2019 zum Vorsitzenden der Werbegemeinschaft gewählt wurde, musste er das Amt des Citymanagers abgeben. Seither ist Heiko Appelbaum nicht nur für die Förderung des Paderborner Images als Einkaufs-, Freizeit- und Wohnstandort zuständig, sondern auch als Kommunikator zwischen den Akteuren. Zu seinen Aufgaben gehören die Entwicklung einheitlicher Öffnungszeiten sowie die Optimierung des Lieferverkehrs.

In der Bilanz der Verwaltung heißt es: „Das City-Management hat deutlich dazu beigetragen, dass die Kommunikation und Kooperation zwischenden Innenstadtakteuren intensiviert werden konnte. Auch die City-Koordination und Quartiersentwicklung sowie die Werbung konnten positiv beeinflusst werden.“

Unlängst hatte der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, Friedhelm Koch, Appelbaums Äußerungen im Zusammenhang mit der Interessengemeinschaft Innenstadt kritisiert und gefordert, den Vertrag nicht zu verlängern. Bürgermeister Michael Dreier und die Verwaltung hatten sich bislang nicht geäußert.