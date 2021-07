Paderborns Erzbischof Becker spricht an Weihnachten Kurzpredigt am Lichtblick-Telefon

Paderborn (KNA)

An den Weihnachtsfeiertagen ist ein religiöser Impuls des Paderborner Erzbischofs Hans-Josef Becker per Telefon abrufbar. Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen ohne Internetanschluss und ist Teil des Lichtblick-Telefons der Caritas-Konferenzen im Erzbistum Paderborn, wie der dortige Caritasverband am Montag mitteilte.

wn