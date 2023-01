Paderborns junge Verlagschefin

Bei den „Harry-Potter-Nächten“ stand Denise Bretz mit ihrem Vater in der ersten Reihe vor der Buchhandlung. Hatten sie die neuesten Abenteuer des Zauberlehrlings ergattert, wurde das Buch noch in derselben Nacht gelesen und am Morgen darüber diskutiert. Aus der begeisterten Leserin ist eine Verlagschefin geworden. Denise Bretz leitet den Paderborner Lektora-Verlag.

Dieser Verlag hat sich, wie mehrfach berichtet, seit 2003 auf Veröffentlichungen im Bereich Poetry Slam spezialisiert. Dass das irgendwann in eine Sackgasse führt, glaubt Denise Bretz nicht: „Poetry Slam ist im Mainstream gelandet, die Szene wird immer breiter. Wir sehen das Ganze nicht mehr als Nische an. Während der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, dass den Leuten die Poetry-Slam-Veranstaltungen gefehlt haben.“

Für Standup-Comedians, Moderatoren und Singer-Songwriter sei Poetry Slam zu einem Sprungbrett geworden, und dass es an Nachwuchs nicht fehle, zeigten regelmäßig die U20-Meisterschaften, betont Denise Bretz. Zwischen sieben und zehn Neuveröffentlichungen pro Halbjahr hat sie sich vorgenommen.

Premiere bei der Leipziger Buchmesse

Zu den Aushängeschildern von Lektora gehören Sebastian23, Patrick Salmen, Sandra Da Vina, Meral Ziegler und Jan Wattjes. Denise Bretz will aber auch die Bandbreite des Verlags erweitern. Zur Leipziger Buchmesse vom 27. bis 30. April werde der erste Roman erscheinen, kündigt sie an. Er stamme von Eva Lindhorst und heiße „Die Zerbrechlichkeit von Licht“. Als die Leipziger Buchmesse wegen Corona ausfiel, bekam der Verlag das schmerzhaft zu spüren. Der Buchabsatz sank. Junge Leute wünschten sich, nah an den Künstlerinnen und Künstlern zu sein, und dazu biete die Publikumsmesse mit ihren Veranstaltungen die ideale Gelegenheit, betont Bretz und ergänzt: „Auf der Bühne funktionieren die Künstler am besten, und für uns ist das eine gute Werbemöglichkeit.“

Mit ihren 27 Jahren ist sie eine der jüngsten Verlagschefinnen in Deutschland überhaupt. Zu verdanken hat sie das ihrer Leidenschaft für Bücher und der Unterstützung von Karsten Strack, der sein „Baby“ im August 2022 ihren Händen anvertraute. „In einem größeren Verlag ist man nur eine Nummer, Karsten Strack hat mich 2015 unter seine Fittiche genommen und mir viel Verantwortung gegeben“, betont Denise Bretz. 2015 sei sie als Praktikantin eingestiegen und habe nur drei Monate später das Angebot bekommen, ein Volontariat zu machen.

Das Machen liegt Denise Bretz mehr als graue Theorie. Weil sie es als zu akademisch empfand, brach sie sowohl das Linguistikstudium in Bielefeld als auch das Studium der Literaturwissenschaften in Paderborn ab. „Irgendwas mit Büchern“ wollte sie seit ihrer Kindheit machen. „Ich konnte schon mit dreieinhalb lesen, später sind mir immer die Rechtschreibfehler aufgefallen, und dann habe ich nachgeschlagen, was ein Lektorat ist, und danach gedacht: Das ist es.“

Heute verantwortet der „Rechtschreibnerd“ bei Lektora die Programmplanung, macht die Buchkalkulation, das Marketing und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Liquiditätsplanung, bei der übeprüft wird, für was im vergangenen Jahr wie viel Geld ausgegeben wurde und an welchen Stellen Korrekturen sinnvoll wären, erledigt sie zusammen mit Karsten Strack.

Der wird weiter das Gesicht des Verlags nach außen sein, ihn repräsentieren, netzwerken und für Poetry Slam werben. Mit dem „Sprich dich aus“-Projekt geht der Lektora-Verlag in die Schulen und wirbt in dreitägigen Workshops für Poetry Slams, jene zumeist kurzen Texte, die witzig, aber auch ernst sein können und auch zunehmend mehr Frauen zu Stift und Mikrofon greifen lassen. Komplettiert wird der Lektora-Verlag von den beiden Honorarkräften Yeliz Cetin und Sarah Mevers.

Buchproduktion soll nachhaltiger werden

Die Buchproduktion will Denise Bretz nachhaltiger gestalten. „Man kann auf echtes Ökopapier zurückgreifen, auf Klebebindung verzichten und stattdessen auf Fadenbindung setzen“, nennt sie einige Möglichkeiten. In Plastik verschweißt würden die Bücher ohnehin schon nicht mehr. Trotz immens gestiegener Papierpreise auf Papier ganz zu verzichten und das Heil in E-Books und Hörbüchern zu suchen, kommt für die Verlagsleiterin nicht infrage: „Für mich gehört Papier zu einem Buch zwingend dazu.“ Am Umsatz im Buchhandel hätten E-Books ohnehin nur einen Anteil von zehn Prozent. Das gedruckte Buch sei auch ein Statussymbol, zu bewundern in imposanten Regalen.

Davon hat Denise Bretz trotz des jungen Alters bereits sechs in ihrer Wohnung in Bielefeld – gefüllt mit Popliteratur von Benjamin von Stuckrad-Barre, Rocko Schamoni, Michel Houellebecq oder Heinz Strunk.