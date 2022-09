Paderborns Kulturamtsleiter stellt sich vor

Vielmehr verspricht sich die Verwaltung von ihm aufgrund seiner Kontakte, dass Zindel die Kulturförderung weiter voranbringt. Mit Förderrichtlinien kennt sich der 35-Jährige nämlich spätestens seit seiner Beschäftigung als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kultursekretariat NRW in Gütersloh (2016-2019) aus.

Zindel wohnt noch in Lemgo, ist mit Paderborn aber vertraut. An der Universität habe er von 2008 an Populäre Musik und Medien (Bachelor und Master) studiert, sagte er am Mittwochabend im Kulturausschuss, als er sich den Mitgliedern vorstellte. In seiner Abschlussarbeit „Let the Music play“ befasste er sich mit Musik in digitalen Spielen. Danach arbeitete Zindel von 2014 bis 2015 fürs Fernsehen, und zwar für den Sender Vox als Castingredakteur für die Kochsendung „Das perfekte Dinner“.

Mit Kulturförderung vertraut

Anschließend folgten die Tätigkeit für das Kultursekretariat NRW in Gütersloh und die Projektleitung von „Create Music NRW“ mit dem Ziel, Musiker und Bands aus dem Bereich Popmusik und jene, die sich bereits um sie kümmern, zu fördern und zu vernetzen. Zuletzt wechstelte Zindel zur Musikhochschule Detmold in die Geschäftsstelle der Landesrektorenkonferenz der Kunst- und Musikhochschulen NRW. „Der Bereich Kulturförderung in der klassischen und in der Popschiene hat mich immer begleitet“, sagte der leidenschaftliche Sänger mit Chorleiterausbildung.

Am 1. August trat er im Paderborner Kulturamt die Nachfolge von Christoph Gockel-Böhner an. Und was hat er vor? Als zwei große Themen nannte er die Neugestaltung des Naturkundemuseums und die Entwicklung einer neuen Kulturförderrichtlinie. Er werde aktiv den Kontakt zu den Kulturschaffenden suchen, kündigte Zindel an. Mit dem Dachverband „Die Kuppel“ habe er das bereits getan.

„Fluchtort“ in schweren Zeiten

Von Johannes Menze von den Grünen wurde er gefragt, mit welchem Argument er denen entgegentreten werde, die Kürzungen im Kulturbereich forderten. In Krisenzeiten sei die Kultur ein willkommener Fluchtort für die Menschen, antwortete Zindel und verwies auf die Zeit nach 1945: Damals seien Kinos und Theater voll gewesen. Kultur sei zwar eine freiwillige Aufgabe der Kommunen, aber die Menschen nähmen sie auch gern freiwillig wahr.

Übrigens ist Zindel nicht allein neu im Kulturamt: Wie bereits berichtet, löste Felicitas Demann Sven Mecke ab und leitet das Naturkundemuseum in Schloß Neuhaus.