Wie viel ist der Applaus des Publikums wert? Begeisterung nach einem Konzert oder einer Theateraufführung lässt sich nicht in Euro messen. Aber ausdrücklich ums Geld geht es in den nächsten Wochen, wenn Paderborns Kulturetat auf den Prüfstand kommt.

Das Theater gehört zu den kulturellen Leuchttürmen Paderborns. Es wurde um eine Sparte für das Kinder- und Jugendtheater erweitert und will damit den Nachwuchs anlocken.

Einen Vorgeschmack gab es am Mittwoch in der Sitzung des Kulturausschusses. Dort tauchte die Frage auf: Sind 97.000 Euro für die Neuplanung des Rikus-Rosen-Rondells in Schloß Neuhaus rausgeschmissenes Geld oder eine sinnvolle Investition?