Paderborns lange Nacht der Live-Musik

In Paderborn ist es wieder Zeit für die lange Nacht der Live-Musik: Am Samstag, 5. November, um 20 Uhr erklingen die ersten Töne des Honky-Tonk-Kneipenfestivals.

An zwölf Orten wird am 5. November das Honky-Tonk-Kneipenfestival gefeiert

Die Four Roses wollen am Samstag, 5. November, im Eigenart für Stimmung sorgen.

Die bekannten Rocker von Four Roses aus Leipzig sind in Paderborn schon fast zu Hause und wollen im Eigenart (Kamp 12) für einen stimmungsvollen Abend sorgen. „Durch Spielwitz, Charme und publikumsnahe Moderation verstehen es die Rosen mit ihrer Kult-Classic-Rock-Party, selbst den Schlagerfan in den Bann zu ziehen und sogar dem geneigten Techno-Hörer ein Kopfnicken zu entlocken“, versprechen die Veranstalter Blues Agency-Veranstaltungen GmbH & Mellow Marketing.

Latino Total stehen derweil für intensives lateinamerikanisches Feeling und bieten ein weitgefächertes Programm der Latin-Musik. Egal ob Salsa, Bachata oder Merengue, es ist alles dabei, was das musikalische Herz begehrt – von Juanes und Shakira bis zu den Gypsy Kings. Wo? Natürlich im El Chingon.

Alle Bands und Locations in der Übersicht: Foto: Allemann (Kamp 27) 21 bis1 Uhr: Michael Arnold & Friends Pop meets Jazz, Black Sheep (Ükern 28) 21 bis 1 Uhr: Synergy Blues-Rock Klassiker & Eigenkompositionen, Cafe & Bar Celona (Rathausplatz 7) 21 bis 1 Uhr: GoGorillas 90er Party aus Rock, Crossover und HipHop, Eigenart (Kamp 12) 21 bis 1 Uhr: Four Roses Finest Rock & Ballads, El Chingon (Kamp 31) 21 bis 1 Uhr: Latino Total Lateinamerikanische Hits, Franz Ferdinand Club (Marienstr. 9) 20 bis 0 Uhr: Sonic Six Rock aus vier Jahrzehnten, Globetrotter (Heiersstr. 17) 21 bis 1 Uhr: Die Andersons, Comedy-Rock, Hops Bierbar (Heiersstr. 23) 21 bis 1 Uhr: O&O Rock- und Pop der 70er bis heute, Kump (Am Westerntor 1) 21 bis 1 Uhr: Deguy Indie-Soul, The Auld Triangle (Kasseler Mauer 11) 21 bis 1 Uhr: Reloaded Rock von Green Day bis Foo Fighters, Theater Paderborn (Neuer Platz 6) 22.30 bis 1 Uhr: Price & Franklin Pop, Funk, Soul bis Electro, Thi-Brunnen (Thisaut 4) 21 bis 1 Uhr: Daniel Wisse - Klangchaot in Biernot Kabarettisches Liedgut ...

Die Andersons wollen hingegen mit Comedy-Rock und ihrem Charme jeden Festivalgänger im Globetrotter überzeugen. „Für die größten Hits der vergangenen Jahrzehnte benötigen sie nicht mehr als zwei Akustikgitarren und einen Cajon, um für einen unvergesslichen Abend zu sorgen“, heißt es in der Ankündigung.

Im The Auld Triangle wird es rockig. Die vier Hamburger Musiker von Reloaded haben Rocksounds im Gepäck, die das Partyherz höher schlagen lassen. Auf der Setlist finden sich unter anderem Songs von U2, ZZ Top, Kings Of Leon, Coldplay, Adele, The Killers und den Red Hot Chilli Peppers.

Im Vorverkauf gibt es die Tickets in allen beteiligten Clubs und Kneipen sowie im Südring Center, Ticketcenter Paderhalle und auf www.honky-tonk.de für 16 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro. Weitere Informationen zur langen Nacht der Live-Musik finden sich unter www.honky-tonk.de.