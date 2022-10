Paderborns neuer Feuerwehr-Chef setzt auf moderne Sirenen

Paderborn

Sein Büro in der Feuerwache Süd in Paderborn hat Ludger Schmidt längst bezogen. Gut hundert Tage ist er nun im Amt. Auch wenn der neue Feuerwehrchef davon spricht, sich noch einarbeiten zu müssen, so ist er doch längst hier angekommen. Die zu lösenden Herausforderungen benennt Schmidt ohne große Umschweife. Die Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema Katastrophenschutz ist dabei nur eine Aufgabe.

Von Ingo Schmitz