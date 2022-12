Paderborns Ritter helfen im Heiligen Land

Sie tragen keine schimmernde Rüstung und zücken auch keine scharfen Schwerter. Stattdessen hüllen sie sich in weiße oder schwarze Mäntel, und das stumpfe Zeremonialschwert setzen sie nur ein, um ein neues Mitglied aufzunehmen. Mit den Vorgängern im Mittelalter hat der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem nicht viel gemein. Der Paderborner Zweig, die Komturei Sankt Meinwerk, feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag.

Die 46 Mitglieder engagieren sich im Zeichen des roten Jerusalem-Kreuzes, das die fünf Wunden Christi symbolisiert. Aber sie wollen nicht erobern wie einst die Kreuzritter, sondern zu Frieden und Versöhnung im leidgeprüften Heiligen Land beitragen. Ihre Zielgruppe sind die dortigen Christen, die zwei bis drei Prozent der Bevölkerung ausmachen.

Minderheitenposition

„Die Christen im Heiligen Land waren arme Leute und sind es bis heute“, erläutert der Leiter der Komturei Sankt Meinwerk Paderborn, Dr. Bernhard König, aus Horn-Bad Meinberg. Integration oder Emigration? Vor dieser Frage stünden viele Christen. „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass die Integration gelingt“, betont König. Weil sie weder Juden noch Muslime seien, befänden sich die Christen in einer absoluten Minderheitenposition.

Der 1868 von Papst Pius IX gegründete Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem unterstützt das lateinische Patriarchat von Jerusalem, das Israel, Palästina, Jordanien und Zypern umfasst, auf vielfältige Weise. Zum Beispiel dadurch, indem er Kindern das Schulgeld für die 42 christlichen Schulen bezahlt, die katholische Universität in Bethlehem, Hospize und Altenheime mitfinanziert. An den Schulen und der Uni können auch muslimische Schüler lernen, Aufklärung über andere Religionen und der Appell an Toleranz und Respekt gehören sozusagen zum „Unterrichtsstoff“. Und in den Hospizen schlössen manchmal Familien unterschiedlicher Religionen an den Betten der Sterbenden Freundschaften fürs Leben, weiß König.

Dieses Foto entstand 2014 bei der Investiturfeier des Ritterordens in Paderborn. Es zeigt die Mitglieder in ihren weißen beziehungsweise schwarzen Mänteln mit dem Jerusalemkreuz. Foto: Ritterorden

Ritter und Damen

Der Ritterorden mit 1500 Mitgliedern deutschland- und 25.000 weltweit finanziert zwei Drittel des Haushalts des lateinischen Patriarchats. „Wir springen ein, wo die Not am größten ist und andere nicht helfen“, betont Dr. Juliane Ohm. Die ehemalige Religionslehrerin am Westfalenkolleg ist eine der elf Damen der Paderborner Komturei. Die Frauen tragen schwarze statt weiße Mäntel. Eine Pilgerreise weckte bei ihr die Bereitschaft, sich dem Ritterorden anzuschließen: „Die Eindrücke im Heiligen Land waren so intensiv, dass es Klick gemacht hat. “

Der Sarkophag von Bischof Meinwerk. Foto: Oliver Schwabe

Mitglieder können katholische Geistliche und Laien werden, ein guter Leumund wird vorausgesetzt, eine Altersvorgabe gibt es nicht. Zu 80 Prozent besteht der Orden aus Laien. Die Mitglieder haben sich nicht selten vorher in Pfarrgemeinden und Kirchenvorständen engagiert, und sie alle verbindet ein Interesse am Heiligen Land. 380 Euro beträgt der Mitgliedsbeitrag pro Jahr, darüber hinaus wird erwartet, dass die Frauen und Männer großzügig spenden. Der Mitgliedschaft geht ein Gaststatus voraus, dessen Länge die Kandidaten selbst wählen können.

Zum „Vereinsleben“ gehören vier feste Komtureiabende, Einkehrtage, Wall- und Pilgerfahrten sowie Vorträge über das Heilige Land. König ist fasziniert von der religiösen Inbrunst der Christen dort: „Die stecken uns mit ihrer Begeisterung an.“

Sein Engagement zeigt der Paderborner Zweig regelmäßig beim Liborifest. Der Bücherbasar ist nicht nur hochwertig, sondern auch erfolgreich. „Er hat uns bislang einen Reinertrag von 23.000 Euro gebracht“, berichtet Rechtsanwalt König.

Fixpunkt ist die Busdorfkirche

Fixpunkt der Komturei in Paderborn ist die Busdorfkirche, die Bischof Meinwerk im 11. Jahrhundert nach dem Vorbild der Grabeskirche von Jerusalem errichten ließ. Die Grabplatte hält die Erinnerung an ihn wach. Die Wiederbelebung des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem nach dem Zweiten Weltkrieg ist Dr. Lorenz Jaeger zu verdanken. Der damalige Paderborner Erzbischof wirkte auch als erster Großprior der deutschen Abteilung und ebnete der Paderborner Komturei den Weg.

Zu deren 70. Geburtstag haben die Ritter 35.000 Euro gesammelt, die sie der Stiftung der Deutschen Statthalterei des Ritterordens zur Verfügung stellen. Bei der Feier am kommenden Sonntag bleiben sie nicht nur unter sich. Zum Adventlichen Konzert um 16.15 Uhr mit einem Bläserquintett der Musikhochschule Detmold und zur Eucharistiefeier in der Busdorfkirche ist jedermann eingeladen.