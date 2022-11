Paderborns Schutzpatron wacht über Dessauer Gymnasiasten

Dass Liborius auch außerhalb Paderborns verehrt wird, ist schon länger allgemein bekannt. Warum er auch in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt eine besondere Rolle spielt, beleuchtete der Dessauer Gymnasiallehrer Jörg Novotny, der am dortigen Liborius-Gymnasium Latein unterrichtet auf Einladung der Liborius-Gesellschaft.

Die Liborius-Gesellschaft hatte zum traditionellen Vortragsabend in den Großen Rathaussaal eingeladen, um einen weiteren Aspekt der Liborius-Tradition vorzustellen. Der Referent des Abends, der Dessauer Gymnasiallehrer Jörg Nowotny, publizierte im Münsteraner Aschendorff-Verlag den Text „Vita sancti Liborii – ein bewegter Heiliger und Brückenbauer Europas“, den seine Schüler im Latein-Unterricht lesen und interpretieren. Nowotny hatte seine Ausführungen unter das Thema „Liborius macht Schule“ gestellt. Mitgebracht hatte er auch eine Liborius-Reliquie, die aus dem Besitz des früheren Dessauer Propstes Max Pritze stammt, die dieser der Schule vermacht hatte.

Zunächst begrüßte Bürgermeister Michael Dreier – er ist Vorsitzender der Liborius-Gesellschaft – die erschienenen Gäste, unter ihnen Diözesan-Administrator Dr. Michael Bredeck, und dankte auch den vielen Helfern, die sich im Einsatz für die Ukraine engagiert hatten. Er erinnerte auch an die Rückführung der Reliquien im Jahre 1627, die den Anlass für das Herbstliborifest geliefert hat.

„Die Liborius-Reliquien können auch heute noch Menschen verändern“, stellte Jörg Nowotny zu Beginn seiner Ausführungen fest, um dann seine Schule in Dessau kurz vorzustellen. Damit sollte auch an die lange Verbindung zwischen der heutigen Diözese Magdeburg und Paderborn erinnert werden. Dann schilderte er seinen persönlichen Zugang zum Leben des Heiligen, wozu ihm ein Buch von Prof. Dr. Volker de Vry Veranlassung gab.

In den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte der Referent die Entstehung des genannten Buches, das er regelmäßig im Unterricht einsetze und damit auf großes Interesse der Schüler in Dessau treffe. Dabei schilderte er nicht nur grammatische und sprachliche Probleme, sondern betonte auch den Wert der gesprochenen lateinischen Sprache. Viele Probleme löse er mit den Schülern gemeinsam, aber auch Wortkundeaspekte schilderte Nowotny. Außerdem beschrieb er fächerübergreifende Aspekte, so etwa Kontakte zu Fächern wie Geschichte. Dabei sprach er Martin von Tours an, Zeitgenosse und Freund von Liborius, sowie die Zeitumstände nach dem Ende der Verfolgung der Christen im Römischen Reich.

Nowotny erinnerte an die Übertragung der Liborius-Reliquien im Jahre 836 nach Paderborn, zumal die Schüler dazu immer wieder Fragen stelle. Dieses Interesse seiner Schüler sei außergewöhnlich, stellte er mit Freude fest. Aber auch Parallelen zu heutigen „Reliquien“ wie Trikots bekannter Fußballer zog er. So wirkt Liborius bis in die Gegenwart des Lateinunterrichts in Dessau. Aber auch im Gesamtaspekt der Schule ist er präsent, so durch eine Feder und eine Skulptur im Zentrum der Schule.

Wichtig ist ihm auch der Kontakt zu Le Mans und Paderborn, wohin die Schüler der dortigen Schule im Rahmen eines Schulprojekts eingeladen wurden und eine Pilgerfahrt auf den Spuren von Liborius unternommen haben. Nicht zuletzt missionarische Aspekte förderten diese Fahrt. Umrahmt wurde dieser Abend auch von musikalischen Darbietungen.